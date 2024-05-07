В Мурманске проведён очередной рейд по выявлению среди бывших мигрантов - нарушителей законодательства о воинском учёте

Сотрудники 305 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с военными полицейскими в очередной раз проверили соблюдение законодательства о воинском учёте проживающими в Мурманске натурализованными гражданами.

В ходе этого рейда проверены строительные площадки и иные места возможного пребывания экс-мигрантов в Октябрьском административном округе. В рамках рейда проверено почти три десятка наших «новых» граждан, среди которых выявлено несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли документально подтвердить свое пребывание на воинском учёте. Данный лица были препровождены в военный комиссариат.

Кроме того, после разъяснения военными следователями проверяемым возможности в добровольном порядке исполнить свой конституционный долг по защите Отечества один из экс-мигрантов из Республики Таджикистан изъявил желание поступить на военную по контракту для участия в специальной военной операции. Данный гражданин доставлен в ближайший соответствующий пункт отбора Северного флота.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.