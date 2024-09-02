В Мурманске проведён рейд по мигрантам

В рамках мероприятий по контролю за соблюдением воинского учёта, офицеры военного следственного отдела Мурманского гарнизона провели рейд, направленный на выявление экс-мигрантов, которые нарушили правила о регистрации на воинский учёт.

Мероприятие состоялось на дорогах общего пользования, где сотрудники ВСО тщательно проверяли документы у мужчин призывного возраста, недавно получивших гражданство Российской Федерации.

Целью рейда было обеспечить выполнение законодательства о призыве на военную службу и выявить граждан, которые, получив гражданство, забыли или намеренно избегали обязательной регистрации. Офицеры проводили проверки на ключевых транспортных артериях, где в последнее время наблюдается увеличение численности трудовых мигрантов и экс-мигрантов.

В ходе мероприятия было проверено три десятка человек. В результате этой работы выявлено несколько нарушителей, которые не прошли процесс постановки на воинский учёт, несмотря на обязательность этого требования. Все нарушители были немедленно направлены в ближайший военный комиссариат для дальнейшего выяснения обстоятельств и возможного применения мер ответственности.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.