В Мурманске проведён рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Следователи 305 военного следственного отдела провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт, в Мурманске.

Во время рейда были проверены лица, среди которых были выявлены мужчины призывного возраста, которые не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт. Данные граждане были направлены в военный комиссариат города для уточнения данных о постановке на учёт.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.