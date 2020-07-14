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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.20 09:30

В Мурманске проведена проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских игровых площадок

Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска в июне–июле проведена проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских игровых площадок в деятельности управляющих компаний города. Во время осмотра детских игровых площадок выявлен ряд нарушений требований действующего законодательства в части ненадлежащего содержания детских площадок, чем нарушаются права несовершеннолетних на безопасность при их использовании.

Так, игровое оборудование, установленное на детских игровых площадках имеет следы усыхания, трещины, сколы деревянного покрытия, нарушение целостности конструкций, в связи с чем допущена возможность застревания элементов одежды, частей тела ребёнка (например, пальцев), имеются острые выступающие элементы, что может стать причиной травматизма детей, использующих данное игровое оборудование.

На момент осмотра детских игровых площадок выявлено нахождение на них бытового мусора, отсутствие либо повреждения ограждения детских игровых площадок.

В целях устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных должностных лиц к ответственности, прокуратурой города в отношении 15 управляющих компаний возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 2 закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», а также внесены представления об устранении нарушений законодательства.

 

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