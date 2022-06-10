В Мурманске проведение ремонта автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» находится под строгим контролем

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил, как проходит реконструкция участка дороги по улице Хлобыстова от проспекта Героев-североморцев до улицы Гончарова.

Подрядчик выполнил работы по демонтажу бортовых камней и фрезерованию асфальтобетонного покрытия. На данный момент производится завоз строительных материалов и монтаж бортового камня.

- Из 28 участков дорог в Мурманске, где должны проходить ремонтные работы в этом году, уже на 19 объектах подрядчики приступили к реконструкции, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. - Обновление дорог в городе проходит согласно графику, ремонт на улице Алексея Хлобыстова не является исключением. К концу летнего периода здесь будет уложен новый асфальт, отремонтированы тротуары, автомобильная парковка и проведено благоустройство территории.

Также с 15 июня стартуют работы в рамках проекта «Дорога в школу», в этом году планируется отремонтировать 10 проездов к учреждениям образования и культуры.

Напомним, что помимо реконструкции проездов и дорог в Мурманске дополнительно проходит ремонт автодорог и тротуаров большими картами. Будут обновлены порядка 30 тысяч квадратных метров дорожной одежды.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22549&page=1