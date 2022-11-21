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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.22 17:00

В Мурманске проведут марафон педагогического опыта

Межрегиональный очно-заочный марафон педагогического опыта «Народные художественные промыслы и ремесла регионов России в приобщении детей к культурному наследию Отечества» пройдёт в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в рамках Года культурного наследия народов России.

Очные встречи на базе библиотеки состоятся 22 и 23 ноября. В заочной форме марафон стартует 24 ноября в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Библиотека для педагога».

Слушателями очных и заочных встреч, проводимых в рамках марафона, могут стать все желающие.

Заявки на участие в марафоне прислали более 100 педагогов из Мурманской, Иркутской и Кемеровской областей, а также Республики Саха и Республики Башкортостан: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций; учителя начальных классов, учителя-предметники, воспитатели общеобразовательных учреждений; библиотечные специалисты и воспитатели средних профессиональных учебных заведений; педагоги дополнительного образования детей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на тематических мероприятиях участники поделятся собственным опытом по приобщению детей к народным художественным промыслам, пробуждению и стимулированию творческого начала у детей и молодежи. Педагоги расскажут об организации увлекательных занятий, проектов, уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий по ознакомлению детей с народным декоративно-прикладным искусством, имеющим в каждом регионе свои отличительные черты и стилевые особенности развития. Кроме этого, на марафоне проведут консультации, мастер-классы и практические занятия для педагогов по организации образовательной творческой деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Организаторы мероприятия – отдел информационно-библиографической работы и педагогического общения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Фото: https://gov-murman.ru

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