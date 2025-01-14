В Мурманске проведут первый для страны чемпионат России по зимнему плаванию

Вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях 90-го традиционного Праздника Севера и 65-го Праздника Севера учащихся. В программу Полярной Олимпиады, открытие которой состоится 1 марта на Центральном стадионе профсоюзов, вошли 17 видов спорта и более 20 спортивных и физкультурных мероприятий, 12 из которых всероссийского и межрегионального уровня.

«90 лет – это значимая дата, наполненная большой историей, людьми, силой и победами, поэтому во время мероприятия пройдёт акция – капсула времени. Это яркий и значимый старт с закладкой новым поколениям капсулой в будущее всеми участниками и спортсменами. Оставляя в память городу некий арт-объект с капсулой пожеланий от спортсменов», – отметила министр спорта, говоря о церемонии открытия Полярной Олимпиады.

Программа юбилейного 90-го Праздника Севера включает восемь всероссийских мероприятий, что даст возможность спортсменам из всех субъектов Российской Федерации выполнить нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов.

Впервые в рамках Праздника Севера пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках, Чемпионат России по спортивному туризму, Чемпионат России по велосипедному спорту среди любителей, Чемпионат России по зимнему плаванию. Стоит отметить, что Чемпионат России по зимнему плаванию в стране будет проводиться впервые, так как правила вида спорта были утверждены только в прошлом году и зимнее плавание официально было включено во всероссийский реестр видов спорта.

Традиционно в рамках Праздника Севера в Долине Уюта состоится Мурманский лыжный марафон по программе Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». В 2025 году он пройдёт 29 и 30 марта в 51-й раз.

В рамках 51-го Мурманского лыжного марафона в Долине Уюта для зрителей будет организована обширная спортивно-развлекательная программа. В малой Долине Уюта будет работать «Саамская деревня», где все желающие смогут прокатиться на оленьих упряжках, посетить загон с хаски, сфотографироваться в куваксе и принять участие в интерактивах. Будет организовано бесплатное питание традиционными саамскими блюдами.

На старт II Детского лыжного марафона выйдут 300 мальчиков и девочек 2016-2020 годов рождения. Дистанция детской трассы составляет 600 метров и пройдёт по периметру лыжного стадиона спорткомплекса «Долина Уюта», с использованием основных участков стартовой и финишной зоны главных гонок мурманского лыжного марафона. А в настоящем марафонском финишном створе юные участники получат из рук знаменитых спортсменов памятные медали и подарки.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в рамках 65-го Праздника Севера учащихся будут проведены соревнования по горнолыжному спорту и конькобежному спорту, лыжным гонкам, хоккею с мячом и национальным видам спорта, сноуборду и санному спорту, фристайлу и биатлону. В программу Праздника Севера учащихся вошли четыре всероссийских соревнования по фристайлу, конькобежному спорту и два соревнованиях по биатлону.

Предполагаемое количество спортсменов-участников Полярной Олимпиады составляет более 6,5 тысячи человек, а зрителей – более 32 тысяч человек.