В Мурманске проведут проверку средств оповещения РАСЦО

Комплексная техническая проверка готовности региональной и муниципальной систем централизованного оповещения (РАСЦО) населения будет проводиться 1 марта с 9.30 до 12.00.

Как сообщает ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области», мероприятие плановое. Его цель – проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Планируется кратковременный запуск электросирен на территории муниципалитетов Мурманской области. Также будет транслироваться информация по сетям проводного радиовещания (радиоточки, уличные громкоговорители) и радиовещательным станциям «Радио России» и «Маяк».







Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24414&page=1