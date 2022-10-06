В Мурманске проведут встречи для женщин, чьи близкие участвуют в CВО

В Мурманске проведут встречи для женщин, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. Об этом рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис на рабочем заседании регионального штаба «Мы вместе» 5 октября.

Она подчеркнула, что прийти на встречи смогут все желающие. Напомним, сейчас работа регионального и муниципальных штабов Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ переформатирована на помощь семьям, а также военнослужащим, принимающим участие в СВО. Акции уже стартовали в муниципалитетах.

«У Единого волонтёрского центра наработан большой опыт поддержки жён военнослужащих в закрытых военных городах, а сейчас помощь нужна женщинам не только в ЗАТО. Жёнами, матерями, сёстрами и дочерьми защитников Родины стали северянки по всей области, и мы хотим помочь тем, кто нуждается в общении с теми, кто находится в такой же ситуации. На эти встречи мы будем приглашать специалистов – от психологов до юристов, в зависимости от запросов, которые будут. Мы хотим создать безопасное пространство для общения», – рассказала Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, региональный штаб «Мы вместе» приглашает женщин на первую встречу, которая пройдёт в среду 12 октября в 18:00 в Мурманске по адресу ул. Книповича, 19а, 4-й этаж (Центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений). Чтобы принять участие во встрече необходимо заполнить форму (имя, контактный телефон) для связи с волонтерами, которые расскажут подробности.

Также вся актуальная информация о встречах будет публиковаться на странице Единого волонтёрского центра в «ВКонтакте».

Фото и видео: https://vk.com/wall-212746587_170