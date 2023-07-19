В Мурманске провели адаптивную экскурсию, приуроченную к юбилею Валентина Пикуля

Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих провели адаптивную экскурсию «Романтик русской истории» для подопечных дома-интерната для пожилых и инвалидов. Экскурсия была приурочена ко 95-летию со дня рождения писателя Валентина Пикуля.

Путешествие началось на Рябиновой аллее у первого в России памятника, увековечившего автора романов об истории Отечества и обороне Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Участники узнали, что на месте памятника Валентину Пикулю ранее располагался госпиталь для моряков Северного флота, подвиги которых были воспеты в знаменитом романе писателя — «Океанский патруль». Специалист библиотеки рассказала, почему автор памятника, мурманский скульптор Александр Арсентьев, изобразил известного романиста, сидящим на камне и смотрящим вдаль на Кольский залив.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, подробнее познакомиться с творчеством Валентина Пикуля и других авторов, посвятивших произведения Кольскому Заполярью, помогла остановка на Аллее писателей возле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой. Главный библиотекарь центра краеведения и страноведения библиотеки Татьяна Володина рассказала о вкладе авторов в культурную и общественную жизнь области. По завершении экскурсии участники получили подарки — книги Ирины Ядринцевой «Мурманск — Арктики столица» и сборник произведений Ганса Христиана Андерсена мурманского издательства «Сальная свеча».

Фото: https://gov-murman.ru