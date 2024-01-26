В Мурманске провели чемпионат и первенство региона по адаптивному спорту

В Легкоатлетическом манеже Мурманска с 24 по 25 января проходили чемпионат и первенство Мурманской области по адаптивному спорту.

Соревновались спортсмены по спорту глухих, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту лиц с патологией опорно-двигательного аппарата в дисциплине лёгкая атлетика.

85 участников состязались в беге на дистанциях 60 метров, 200, 400, 800 и 1500 метров.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования завершилось следующими результатами. В спорте «ЛИН» победу одержали Александра Магина, Юлия Левина, Павел Иванов, Виктор Ким, Алёна Цынгель, Александр Кузнецов, Нина Мельникова, Иван Шевцов, Аловсат Абдуллазаде, Анастасия Миронова.

В спорте глухих на первом месте Никита Рожков, Алёна Автамонова, Вероника Петрова, Андрей Беляев, Денис Клемешин.

В спорте «ПОДА» лучший результат показали Регина Леонова и Валерия Воропаева.

Главными задачами проведения соревнований является приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства спортсменов; выявление сильнейших для формирования спортивных сборных команд региона для участия в официальных спортивных мероприятиях; выполнение спортивных разрядов, а также подготовка спортивного резерва.

Фото: https://gov-murman.ru