Крайности инженерных решений: в Индии впервые вышли на дороги водородные автобусы, а немецкие студенты разработали модель подводной лодки с педальным приводомКадровые дефициты октября: аналитики hh.ru узнали, какие профессии сейчас самые дефицитные, а где конкуренция бьёт все рекорды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.10.23 17:00

В Мурманске провели ежегодный форум День экспорта Мурманской области

Более 100 представителей бизнес-сообщества, федеральных и региональных структур власти, экспертов приняли участие в этом мероприятии.

Перед участниками выступили представители федеральных органов власти.  Заместитель директора департамента международной кооперации Минпромторга России Елена Овсянникова рассказала о мерах поддержки экспорта и импорта в текущих геополитических условиях. Новые инструменты государственной поддержки экспортеров представила заместитель руководителя представительства АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге Ольга Конош.

Заместитель директора департамента экономического сотрудничества МИД России Александр Репкин обсудил с участниками форума перспективы взаимодействия с различными регионами мира.

В ходе форума региональные экспортеры презентовали свои истории успеха, рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись, и о путях их преодоления.

«Экспортёры в этом году продолжают сталкиваться с новыми вызовами – у многих идёт переориентация на новые рынки, поиск новых партнёров, логистических путей, каналов поставок. Ключевая задача правительства Мурманской области – максимально способствовать развитию экспорта товаров региональных производителей», – подчеркнула в приветственном слове министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

На форуме также присутствовали эксперты из дружественных государств.

Президент компании «MIR», член правления общества дружбы России и Индонезии Любарте Сартойо дал практические советы импортёрам при ведении бизнеса с КНР.

Основатель B2B «Vostok Group» Америго Татель представил опыт ведения переговоров и в целом опыт сотрудничества, дал экспортёрам ценные советы и рассказал об особенностях выхода на рынок Филиппин.

Предприниматель и тренер «Школа экспорта РЭЦ» Дмитрий Васенин по прямой связи из Вьетнама рассказал участникам форума об особенностях ведения бизнеса в этой стране.

В Дне экспорта приняли активное участие студенты Мурманского арктического университета, в том числе учащиеся по профилю «внешнеэкономическая деятельность».

«У экспортно-ориентированных предприятий существует определенная потребность в квалифицированных кадрах. В прошлом году по инициативе нашего министерства началась подготовка специалистов по профилю «внешнеэкономическая деятельность». Сегодня я рада приветствовать на форуме студентов 2 курса Мурманского арктического университета. Уверена, будущие специалисты многое для себя откроют и подчеркнут на сегодняшнем форуме», - отметила Светлана Панфилова.

Напомним, что среди регионов Северо-Западного округа по итогам внешнеторговой деятельности в 2022 году Мурманская область занимает третье место по объёмам экспорта.

«Созданный в 2019 году региональный Центр поддержки экспорта продолжает активно оказывать поддержку малым и средним предприятиям по выходу на новые зарубежные рынки. В этом году малые и средние предприятия уже заключили 14 экспортных контрактов, объем поддержанного экспорта составил 4,9 млн долларов США», – обратил внимание в своём докладе про региональные меры поддержки экспорта заместитель министра развития Арктики и экономики Илья Остапчук.  

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, заполярные компании сейчас вместе с Центром поддержки экспорта области участвуют в международных выставках в Сан-Паулу, Бразилии и Циндао, Китае. Мурманская делегации прислала для участников форума видео-привет из Циндао. Форум проводится в целях содействия реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт», среди которых оказание помощи региональным экспортерам в развитии торговых отношений, локализации зарубежных партнеров в России, а также создание и развитие новых контактных площадок между предприятиями региона и знакомство с актуальными мерами поддержки экспортёров.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:10«Цзюнь Цзюлин». Художественный сериал, 9 серия (16+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 39 копеек, доллар теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)-PRO ЖКХ (18+)Госжилстройнадзор помог решить проблему мурманского ТСЖ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика