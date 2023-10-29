В Мурманске провели ежегодный форум День экспорта Мурманской области

Более 100 представителей бизнес-сообщества, федеральных и региональных структур власти, экспертов приняли участие в этом мероприятии.

Перед участниками выступили представители федеральных органов власти. Заместитель директора департамента международной кооперации Минпромторга России Елена Овсянникова рассказала о мерах поддержки экспорта и импорта в текущих геополитических условиях. Новые инструменты государственной поддержки экспортеров представила заместитель руководителя представительства АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге Ольга Конош.

Заместитель директора департамента экономического сотрудничества МИД России Александр Репкин обсудил с участниками форума перспективы взаимодействия с различными регионами мира.

В ходе форума региональные экспортеры презентовали свои истории успеха, рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись, и о путях их преодоления.

«Экспортёры в этом году продолжают сталкиваться с новыми вызовами – у многих идёт переориентация на новые рынки, поиск новых партнёров, логистических путей, каналов поставок. Ключевая задача правительства Мурманской области – максимально способствовать развитию экспорта товаров региональных производителей», – подчеркнула в приветственном слове министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

На форуме также присутствовали эксперты из дружественных государств.

Президент компании «MIR», член правления общества дружбы России и Индонезии Любарте Сартойо дал практические советы импортёрам при ведении бизнеса с КНР.

Основатель B2B «Vostok Group» Америго Татель представил опыт ведения переговоров и в целом опыт сотрудничества, дал экспортёрам ценные советы и рассказал об особенностях выхода на рынок Филиппин.

Предприниматель и тренер «Школа экспорта РЭЦ» Дмитрий Васенин по прямой связи из Вьетнама рассказал участникам форума об особенностях ведения бизнеса в этой стране.

В Дне экспорта приняли активное участие студенты Мурманского арктического университета, в том числе учащиеся по профилю «внешнеэкономическая деятельность».

«У экспортно-ориентированных предприятий существует определенная потребность в квалифицированных кадрах. В прошлом году по инициативе нашего министерства началась подготовка специалистов по профилю «внешнеэкономическая деятельность». Сегодня я рада приветствовать на форуме студентов 2 курса Мурманского арктического университета. Уверена, будущие специалисты многое для себя откроют и подчеркнут на сегодняшнем форуме», - отметила Светлана Панфилова.

Напомним, что среди регионов Северо-Западного округа по итогам внешнеторговой деятельности в 2022 году Мурманская область занимает третье место по объёмам экспорта.

«Созданный в 2019 году региональный Центр поддержки экспорта продолжает активно оказывать поддержку малым и средним предприятиям по выходу на новые зарубежные рынки. В этом году малые и средние предприятия уже заключили 14 экспортных контрактов, объем поддержанного экспорта составил 4,9 млн долларов США», – обратил внимание в своём докладе про региональные меры поддержки экспорта заместитель министра развития Арктики и экономики Илья Остапчук.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, заполярные компании сейчас вместе с Центром поддержки экспорта области участвуют в международных выставках в Сан-Паулу, Бразилии и Циндао, Китае. Мурманская делегации прислала для участников форума видео-привет из Циндао. Форум проводится в целях содействия реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт», среди которых оказание помощи региональным экспортерам в развитии торговых отношений, локализации зарубежных партнеров в России, а также создание и развитие новых контактных площадок между предприятиями региона и знакомство с актуальными мерами поддержки экспортёров.

Фото: https://gov-murman.ru