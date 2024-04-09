В Мурманске провели межрегиональные соревнования по биатлону

В Долине Уюта Мурманска с 4 по 7 апреля проходили межрегиональные соревнования по биатлону «Кубок заслуженного мастера спорта Валерия Кириенко». Они стали доброй традицией: в этом году соревнования проводятся в 27-й раз.

На церемонии открытия с приветственными словами к участникам обратился двукратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр Валерий Кириенко.

«Для вас, наверное, сегодняшние соревнования последний этап в сезоне и пусть он для каждого станет трамплином в большую спортивную жизнь! Пусть сегодня победит сильнейший», – сказал Валерий Кириенко.

В борьбу за медали вступили более 70 спортсменов из Мурманской и Архангельской областей, Москвы, Карелии. Спортсменами стали юноши и девушки в возрасте от 15 до 18 лет. В соревновательной программе биатлонистов ждала гонка, спринт и масс-старт.

В индивидуальной гонке победу одержали Даниил Ушаков из Москвы, Дарья Шилова из Карелии, Эдуард Леоненко и Александра Мартынова из Мурманска.

В спринте на первом месте мурманчане Тимофей Кутепов, Алексей Матвеев, Елизавета Леоненко, Александра Мартынова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, завершающий соревновательный день прошёл в масс-старте. После него с золотыми медалями остались Алексей Матвеев, Александра Мартынова, Елизавета Леоненко и Эдуард Леоненко.

Фото: https://gov-murman.ru