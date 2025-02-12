В Мурманске провели межрегиональные соревнования по дзюдо «Лига Патриотов» и «Кубок Арктики»

Легкоатлетический манеж принимал участников 10 и 11 февраля.

В первый день на татами вышли юноши и девушки до 15 лет в рамках соревнований «Лига Патриотов». За «Кубок Арктики» сражались дзюдоисты до 18 лет в заключительный день состязаний. За медали боролись 272 дзюдоиста из Челябинской, Саратовской, Архангельской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, и Рязанской областей, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Татарстана.

На торжественной церемонии открытия соревнований, воспитанники тренеров Риммы Голубевой и Сергея Руденко из Заозерска выступили перед присутствующими с показательным номером.

«Дорогие участники соревнований, разрешите от лица правительства Мурманской области, регионального Министерства спорта и центра спортивной подготовки поздравить вас с участием в межрегиональных соревнованиях по дзюдо. Действительно важно сказать, что с начала этого года стартовал уникальный проект по инициативе Федерации дзюдо России. В связи с этим, отдельные слова благодарности хочется выразить Федерации дзюдо Мурманской области за проявленную инициативу не только в участии данных соревнований, но и в их проведении. Для нашего региона эти соревнования крайне важны. Хочется пожелать удачных выступлений нашим спортсменам и всем регионам, которые присутствуют сегодня в легкоатлетическом манеже», – сказал директор центра спортивной подготовки Мурманской области Александр Зубко.

Участников также приветствовал заместитель руководителя департамента регионального развития общероссийской организации «Федерация дзюдо России» Эльман Курбанов.

«Уважаемые любители дзюдо, приветствую всех на гостеприимной мурманской земле. Хочу сказать слова благодарности организаторам соревнований, которые имеют огромный опыт проведения не только межрегиональных соревнований. В Мурманске в 2021 году было проведено первенство России по дзюдо среди молодёжи до 23 лет и до этого проводили первенство страны среди спортсменов до 15 и до 13 лет», – отметил Эльман Курбанов.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены страны, показавшие наилучшие результаты на региональных соревнованиях. По результатам данных состязаний лучшие дзюдоисты выступят летом на первенстве России.

Спортсмены Мурманской области достойно выступили на соревнованиях, добавив в копилку региона много наград.

Межрегиональные соревнования «Лига Патриотов» принесли победу Анне Смирновой. Серебряные медали завоевали Милана Лысенко, Алиса Романенкова, Мария Новикова, Анна Филипенко, Дарья Трухачева, Руслан Стрельник, Иван Попельнюхов, Артём Пелевин. «Бронзу» взяли Раиса Пирогова, Ева Коршунова, Софья Ульянкина, София Козубенко, Полина Касаева, Арина Миронова, Алина Алимирзоева, Дарья Маркова, Марьяна Сельдёнкова, Анастасия Воробьева, Карина Сергеева, Эльдар Гулиев, Артём Кочанов, Ильяс Султанов, Александр Плясовица, Александр Севрюгин, Алексей Бек, Данил Киреев.

Победителями «Кубка Арктика» стали Нурай Гафарова, Ксения Мартынова, Ульяна Дмитриенко, Василина Калашник, Александр Григорьев, Никита Скачков, Алексей Полетаев, Владимир Степанов. «Серебро» завоевали Милана Лысенко, Ева Коршунова, Полина Касаева, Полина Полиэктова, Дарья Трухачева, Алексей Плюсков, Михаил Климов, Глеб Акимов, Никита Клеменов, Руслан Алиев. Бронзовыми призёрами стали Дарина Аксакова, Софья Ульянкина, Карина Авдейчик, Арина Миронова, Анна Смирнова, Софья Вострякова, Анастасия Воробьева, Эльдар Гулиев, Марк Гудзенко, Артем Шатный, Максим Самаркин, Александр Зубов, Кирилл Деньгин, Дмитрий Данилов, Кирилл Цыганков, Рамин Беширов, Илья Когут, Иван Попельнюхов, Анатолий Клейнос, Иван Трещилов.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/