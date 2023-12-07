В Мурманске провели первую процедуру криотерапии для профессиональных спортсменов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском областном Центре специализированных видов медицинской помощи профессиональные спортсмены сборных команд региона начали проходить криотерапию. Первая процедура состоялась 5 декабря, её посетили 10 спортсменов.

«С целью поддержки и развития спорта в Мурманской области Центр специализированных видов медицинской помощи и Центр спортивной подготовки заключили договор на проведение процедур криотерапии на безвозмездной основе для наших одаренных спортсменов. Кратковременное воздействие низкими температурами приводит в наивысшую готовность все физиологические резервы организма. Уверен, что для скорейшего восстановления после тренировок и соревнований, повышения работоспособности и выносливости спортсменов эта зарекомендовавшая себя процедура будет полезна и позволит достичь ещё более высоких результатов в спорте»,- отметил заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Криотерапия уже давно используется профессиональными спортсменами, ведь посещение криосауны способствует восстановлению организма после тренировок и соревнований, ускоряет процессы детоксикации, снимает ощущение усталости, повышает работоспособность и выносливость. На такую оздоровительную процедуру был запрос спортсменов. По поручению губернатора Андрея Чибиса, профильные ведомства организовали криотерапию.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова подчеркнула, что тренировочный процесс многогранный и в процессе интенсивных тренировок, а также в соревновательный период для восстановления организма спортсменов мало времени. В последние годы активно используют холодовую терапию, которая помогает восстанавливать спортсмена, уменьшить боль, вызванную физическими нагрузками. Особо приятно, что от министерства здравоохранения Мурманской области поступило в адрес министерства спорта региона предложение использовать криокамеры для восстановления спортсменов, которые занимаются у нас на программах спортивной подготовки. Все спортсмены являются кандидатами спортивных сборных команд Российской Федерации, многие из них числятся в Центре спортивной подготовки Мурманской области.

«Мы очень рады, что у наших спортсменов появилась возможность получить процедуры криотерапии. На данный момент, в Центр спортивной подготовки поступают заявки и после дальнейшего согласования, спортсмены записываются сами в удобное для них время и посещают. Планируется, что каждый спортсмен посетит несколько сеансов такой терапии и надеемся услышать от них обратную связь», - отметил директор Центра спортивной подготовки региона Александр Зубко.

«Для организма это хорошая встряска и для мышц. В самом начале замерзаешь, потом в какой-то момент совсем не чувствуешь холода. Бодрость на целый день точно обеспечена», - поделился своим впечатление спортсмен сборной команды региона по пауэрлифтингу Дмитрий Кобзев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, криосауна представляет собой единый комплекс, состоящий из двух камер. Внутри каждой камеры поддерживается постоянная температура: в первой минус 60 С, во второй - минус 110 С, что обеспечивает постепенную адаптацию организма. Процедура длится от 1 до 3 минут, время пребывания внутри каждой из камер рассчитывается врачом индивидуально. Перед процедурой все спортсмены проходят консультацию со специалистом.

Она оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие, уменьшает отечность и увеличивает подвижность суставов. Уже после нескольких процедур улучшается трофика хрящевых и костных тканей, активируются процессы регенерации.

Посещение криосауны – один из самых быстрых и безопасных способов профилактики сезонных заболеваний. Бесценным свойством криотерапии является быстрота достижения желанной цели – процедура помогает мобилизовать иммунитет уже в первое посещение. Также вам обеспечен заряд бодрости и отличное настроение.

Фото: https://gov-murman.ru