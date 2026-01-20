Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.26 16:00

В Мурманске провели первый чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике

В программу соревнований, которые состоялись в Легкоатлетическом манеже, вошли бег на различные дистанции, прыжки (в высоту, с шестом, в длину, тройной), толкание ядра, пятиборье, семиборье, а также эстафеты.

С приветствием к участникам и гостям обратилась министр спорта Мурманской области Светлана Наумова: «Это наш первый опыт проведения таких комплексных мероприятий, в которых много видов программ. Несмотря на то, что мы северный регион, лёгкая атлетика является для нас одним из приоритетных видов спорта. Хочу поблагодарить тренеров и наставников, подготовивших спортсменов. Уверена, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне и станут стимулом для новых побед. Желаю всем участникам успехов и личных рекордов».

За медали боролись более 300 атлетов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия. На старт вышли мужчины и женщины, юниоры и юниорки (до 20 и 23 лет), юноши и девушки (до 16 и 18 лет).

Спортсмены Мурманской области достойно выступили на соревнованиях. Первыми в беге на различные дистанции стали Илья Бодухин (на 1500 метров и 3000 метров), Татьяна Виноградова (на 800 метров и 1500 метров), Владислав Додонов, Алина Голдман, Андрей Янович. На втором месте Алина Голдман, Игорь Новолоцкий, Полина Золотавина. На третьем – Виктория Кузькина, Алексей Храмов, Елизавета Нечаева, Даниил Степовой, Владислав Додонов, Константин Калиновский, Полина Золотавина, Илья Долгов.

В беге на 2000 метров с препятствиями «золото» взял Егор Халистов. «Серебро» – Евгения Кузьмина. В толкании ядра победили Полина Варганова и Карина Богма. В прыжках в длину «серебро» завоевали Артем Мальцев и Кира Федосеева. Милана Федорова победила в прыжках в высоту, а в тройном прыжке стала второй.

В эстафетах северяне шесть раз поднимались на пьедестал почёта. «Золото» завоевали команды юниорок до 20 лет и мужчин. Серебряными призёрами стали команды девушек до 18 лет, юношей до 16 лет и до 18 лет, юниоров до 20 лет.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560713/#&gid=1&pid=19

