В Мурманске провели региональное первенство по дзюдо

В легкоатлетическом манеже столицы Заполярья провели первенство Мурманской области по дзюдо. На татами вышли юноши и девушки до 15 лет, юниоры и юниорки до 23 лет. В борьбу за медали вступили 179 спортсменов из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Заозерска, Полярных Зорь, Апатитов и Кировска.

После финальных поединков определились победители соревнований. В возрастной категории до 15 лет золотые медали завоевали: Милана Лысенко, Раиса Пирогова, Ева Коршунова, Полина Касаева, София Козубенко, Алина Алимирзоева, Анна Филипенко, Марьяна Сельденкова, Анастасия Воробьева, Семен Антонов, Амир Эргашев, Эльдар Гулиев, Лев Харченко, Артем Кочанов, Расул Байрамов, Никита Демчик, Александр Севрюгин, Иван Попельнюхов, Максим Суханов.

В возрастной категории до 23 лет победу одержали: Юлиана Медведева, Анфиса Чернова, Мария Гусева, Мирзакерим Керимов, Егор Шестов, Илья Недомолкин, Максим Тимошко, Георгий Сапожников, Евгений Якименко, Олег Севрюгин.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, главные задачи соревнований — повышение мастерства спортсменов, выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Мурманской области в 2025 году и участие в официальных спортивных соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, а также подготовка спортивного резерва.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/