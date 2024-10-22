В Мурманске провели региональное первенство по шахматам

В Мурманской областной спортивной школе состоялось первенство Мурманской области по шахматам. За победу боролись мальчики и девочки до 9 лет, а также юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет.

С 16 по 20 октября участникам предстояло сыграть 9 туров в дисциплине «шахматы».

В возрастной категории до 9 лет победу одержали Агния Талых и Матвей Рогозин. На втором месте Дарья Трипольская и Платон Талых. На третьем месте Софья Биличенко и Арсений Самарин.

В возрастной категории до 15 лет на первом месте Диана Кононенко и Дмитрий Хвостов. На втором месте Мария Кириллова и Кирилл Коноплёв. На третьем месте Ксения Капранчикова и Денис Зайцев.

В возрастной категории до 17 лет на первом месте Смит Гелла Шон и Данил Лукиных. На втором месте Алина Пьянкова и Арсений Мельничук. На третьем месте Елизавета Ярошилова и Алекс Хачатрян.

В возрастной категории до 19 лет на первом месте Светлана Тарасова и Ярослав Галов. На втором месте Маргарита Елисеева и Артём Ивашевский. На третьем месте Кирилл Рогозин.

Как напоминает Министерство спорта Мурманской области, с 9 по 13 октября в рамках первенства региона по шахматам сильнейших определяли среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 и 13 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/