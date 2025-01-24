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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.25 13:30

В Мурманске провели региональные соревнования по адаптивному спорту

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Легкоатлетическом манеже Мурманска провели чемпионат и первенство Мурманской области по лёгкой атлетике по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями и по спорту глухих. Соревновались участники 22 и 23 января в беге на 60 метров, 200, 400, 800, 1500 метров, а также в смешанных эстафетах 4*200 метров. Всего испытать себя решили порядка 50 спортсменов из Мурманска, Кольского района, Североморска, Оленегорска.

«Чемпионат и первенство Мурманской области по лёгкой атлетике – соревнования ответственные и показательные. У сильнейших спортсменов есть возможность войти в состав сборной региона и участвовать в чемпионате и первенстве России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями и по спорту глухих», – сказала председатель регионального отделения Общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в Мурманской области Ирина Горохова.

По итогам соревнований победителями на дистанции в 60 метров стали Ирина Шаблицкая, Виктор Ким, Александра Базаева, Аловсат Абдуллазаде. В дистанции 200 метров на 1-ом месте Алена Автамонова, Александра Базаева, Аловсат Абдуллазаде, Ирина Шаблицкая, Виктор Ким. На дистанции 400 метров победу одержали Виктория Шуберт, Никита Козлов, Анна Федорова, Иван Шевцов, Алена Автамонова. На дистанции 800 метров победу одержали Александра Магина, Иван Шевцов. На дистанции 1500 метров лидировали Александра Магина, Максим Лебедев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в смешанных эстафетах среди мужчин и женщин лучший результат показали воспитанники кильдинской коррекционной школы-интерната: Мария Леонтьевна, Павел Иванов, Юлия Левина, Федор Хромов.

В смешанных эстафетах среди юношей и девушек золотые медали завоевали воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15: Ирина Шаблицкая, Никита Козлов, Анастасия Бережнюк, Абубакиржон Худайдатов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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