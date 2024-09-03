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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.24 17:00

В Мурманске провели региональные соревнования по велосипедному спорту

В Долине Уюта Мурманска состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по велосипедному спорту. Соревнования проходили с 31 августа по 1 сентября. В спортивных дисциплинах маунтинбайк – гонка в гору и маунтинбайк – кросс-кантри состязались около 100 велосипедистов.

В дисциплине маунтинбайк – гонка в гору золотые медали получили Егор Цвигун, Варвара Лобачкова, Антон Костюк, Анастасия Тутарова, Михаил Миннебаев, Александр Бушманов, Людмила Тепленёва. На втором месте Владислав Иванов, Татьяна Иванова, Владислав Лукин, Артём Игнатенко, Виктория Гришкина. На третьем месте – Дмитрий Тимофеев, Юрий Кобелев, Антон Ников, Юлия Малая.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в дисциплине маунтинбайк – кросс-кантри на первом месте Егор Цвигун, Варвара Лобачкова, Анастасия Тутарова, Людмила Тепленёва, Даниил Макаров, Милана Рыкова, Фёдор Ковинов, Валерия Смирнова. «Серебро» завоевали Владислав Иванов, Елизавета Глушкова, Яна Рыкова, Даниил Лобачков, Кира Архиреева, Демьян Щепетков. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Тимофеев, Татьяна Иванова, Виктория Гришкина, Даниил Пронин, Данила Мельнечук.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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