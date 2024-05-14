В Мурманске провели региональный чемпионат по шахматам

На базе Мурманской областной спортивной школы с 10 по 12 мая проходили соревнования по шахматам. Состязались участники в дисциплинах быстрые шахматы и блиц в рамках чемпионата Мурманской области.

В быстрых шахматах было сыграно 9 туров. Победу одержали мурманчане Тимур Сирбиладзе и Светлана Тарасова. На втором месте Владимир Трофимов из Мончегорска и Алина Ведяшкина из Апатитов. На третьем месте мурманчане Артём Ивашевский и Людмила Калиновская.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в блице провели 11 туров. Здесь лучший результат показали Геннадий Киселёв и Людмила Калиновская из Мурманска. «Серебро» завоевали Роман Порошин из Мурманска и апатитчанка Алина Ведяшкина. Бронзовые призёры – мурманчане Кирилл Коноплёв и Мария Кириллова.

Фото: https://gov-murman.ru