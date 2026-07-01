В Мурманске провели рейд по круглосуточным «наливайкам»

УМВД России по Мурманской области и региональное Министерство туризма и предпринимательства провели совместный рейд по объектам торговли, реализующим алкогольную продукцию.

Проверочные мероприятия были приурочены к Дню молодёжи, в который действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции. В ходе рейда участники выявили организации, которые под видом предприятий общественного питания фактически осуществляли розничную продажу алкогольной продукции. Продажа алкогольной продукции велась на вынос — без вскрытия тары и без предоставления услуг общественного питания, что является нарушением действующего законодательства.

По итогам проверок зафиксированы факты несоблюдения правил реализации алкогольной продукции. Составлены административные материалы, организации-нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области инициировало процедуру аннулирования ранее выданных лицензий — соответствующие материалы будут направлены в Арбитражный суд Мурманской области, сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570325/#&gid=1&pid=7