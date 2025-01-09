«Единство через культуру»: «Кировка» приглашает на фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»Поезд Деда Мороза прибудет в Мурманск 9 января, но ненадолго
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 10:15

В Мурманске провели традиционный рождественский турнир по баскетболу имени Виктора Блохина

В Мурманске провели двадцатые областные соревнования по баскетболу «Традиционный рождественский турнир имени заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Александровича Блохина». Турнир проходил с 5 по 7 января в Легкоатлетическом манеже. На протяжении трёх дней за «золото» турнира боролись 6 команд из Мурманска, Кольского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карелии.

На церемонии открытия присутствовали друзья, родные и коллеги знаменитого тренера. Сын Виктора Александровича, Дмитрий Блохин, приветствовал всех участников соревнований и пожелал спортсменам показать наивысший спортивный результат.

«Мы очень благодарны, что вы в свои каникулы отложили все дела и приехали в Мурманск, чтобы сражаться за «золото» турнира, который 25 лет назад придумал Виктор Александрович. Он очень любил детей, баскетбол и очень любил жизнь», — сказал Дмитрий Блохин.

По завершению соревнований победу одержала команда «Купчинский Олимп» из Санкт-Петербурга. Серебряный призёр «Карелия-Юниор» из Петрозаводска. «Бронзу» взяла команда из Всеволожска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, лучшими игроками турнира признаны Тимофей Ревнивцев из Кольского района, Олег Курохтин из Всеволожска, Андрей Герасимов из команды «Карелия-Юниор», Платон Грязнов из команды «Купчинский Олимп», Андрей Петров из детско-юношеской спортивной школы №4 Мурманска, Матвей Назаров из города Олонец. Самым перспективным игроком турнира стал Виталий Хвостов из Кольского района.

Данные соревнования проводятся ежегодно с 2005 года. Виктор Александрович Блохин — известный мурманский тренер, посвятивший себя развитию баскетбола на Кольском Севере. В 1994 году привёл к победе команду региона в первенстве России. Он же был организатором первых соревнований, которые с годами получили признание профессионалов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Как только Росстат даст оценку фактической инфляции за 2024 год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня-PRO Валюту (16+)Нефть слабо дешевеет, доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в январе 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика