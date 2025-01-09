В Мурманске провели традиционный рождественский турнир по баскетболу имени Виктора Блохина

В Мурманске провели двадцатые областные соревнования по баскетболу «Традиционный рождественский турнир имени заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Александровича Блохина». Турнир проходил с 5 по 7 января в Легкоатлетическом манеже. На протяжении трёх дней за «золото» турнира боролись 6 команд из Мурманска, Кольского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карелии.

На церемонии открытия присутствовали друзья, родные и коллеги знаменитого тренера. Сын Виктора Александровича, Дмитрий Блохин, приветствовал всех участников соревнований и пожелал спортсменам показать наивысший спортивный результат.

«Мы очень благодарны, что вы в свои каникулы отложили все дела и приехали в Мурманск, чтобы сражаться за «золото» турнира, который 25 лет назад придумал Виктор Александрович. Он очень любил детей, баскетбол и очень любил жизнь», — сказал Дмитрий Блохин.

По завершению соревнований победу одержала команда «Купчинский Олимп» из Санкт-Петербурга. Серебряный призёр «Карелия-Юниор» из Петрозаводска. «Бронзу» взяла команда из Всеволожска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, лучшими игроками турнира признаны Тимофей Ревнивцев из Кольского района, Олег Курохтин из Всеволожска, Андрей Герасимов из команды «Карелия-Юниор», Платон Грязнов из команды «Купчинский Олимп», Андрей Петров из детско-юношеской спортивной школы №4 Мурманска, Матвей Назаров из города Олонец. Самым перспективным игроком турнира стал Виталий Хвостов из Кольского района.

Данные соревнования проводятся ежегодно с 2005 года. Виктор Александрович Блохин — известный мурманский тренер, посвятивший себя развитию баскетбола на Кольском Севере. В 1994 году привёл к победе команду региона в первенстве России. Он же был организатором первых соревнований, которые с годами получили признание профессионалов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/