В Мурманске провели заключительный этап чемпионата Мурманской области по футболу (футзал) среди мужских команд

Чемпиона выбирали на базе Легкоатлетического манежа в минувшие выходные.

По завершению соревнований, команда «Щи Борщи» одержала победу. В финале турнира мурманчане обыграли «Торговый порт» со счётом 3:2. «Бронзу» завоевал апатитский «Химик».

Первый этап турнира состоялся 14 и 15 декабря в Мончегорске, второй провели в Кандалакше с 25 по 26 января. Всего в сезоне участвовали 12 команд: «Кандалакша» (Кандалакша), «Арсенал» (Александровск), «Рыбный порт» (Мурманск), «Арктика-МАУ» (Мурманск), «Динамо» (Мурманск), «Горняк» (Ковдор), «Торговый порт» (Мурманск), «Мончегорск» (Мончегорск), «Североморец» (Североморск), «Химик» (Апатиты), «Щи Борщи» (Мурманск), «Олимп» (Оленегорск).

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/