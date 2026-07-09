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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.26 15:30

В Мурманске проверили и оценили ход ремонта улицы Шевченко

В Мурманске состоялся выездной мониторинг хода ремонта участка улицы Шевченко — от дома №36а до Восточно-объездной дороги. Работы на объекте выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и приближаются к завершению. На объекте побывали и.о. заместителя губернатора - министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев, представители администрации города Мурманска, Управления дорожного хозяйства и общественные активисты.

Ремонт на улице Шевченко стартовал 1 июня текущего года и на сегодняшний день объект находится в высокой степени готовности — более 90%. Подрядчик завершил устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установил все бортовые камни. В настоящее время ведутся работы по обратной засыпке и озеленению территории.

Особое внимание участники выездного совещания уделили социальной значимости объекта. Улица Шевченко — одна из ключевых транспортных артерий Мурманска. Она связывает жилые кварталы с торговыми центрами, обеспечивает удобный выезд на федеральную трассу и ведет к Нахимовскому военно-морскому училищу, расположенному в непосредственной близости от ремонтируемого участка.

«Для нас важно, чтобы дороги, ведущие к социальным объектам — школам, больницам, училищам — были не просто отремонтированы, а соответствовали стандартам безопасности и комфорта. Улица Шевченко — это путь к Нахимовскому училищу, здесь ежедневно проезжают сотни автомобилей», — прокомментировал Олег Стародубцев.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего в текущем году в Мурманске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «На Севере — жить!» будет обновлено 38 объектов улично-дорожной сети.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570848/#&gid=1&pid=6

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