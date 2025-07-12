В Мурманске проводится День приёма предпринимателей

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска информирует о том, что 15 июля с 11.00 до 12.00 в целях консультационной поддержки и оперативного разрешения возникающих проблемных вопросов планируется рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска.

Рабочую встречу проведёт Варич Андрей Сергеевич — председатель комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска, инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска.

Мероприятие состоится по адресу: улица Комсомольская, 10 (здание комитета имущественных отношений города Мурманска).

Заявки на участие принимаются до 11.00 14 июля 2025 года по электронной почте: ekonomika@citymurmansk. ru и по телефону 45-94-75.