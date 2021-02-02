В Мурманске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины

30 января в следственный отдел по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о гибели мужчины, проживавшего в пострадавшей от пожара квартире дома 25/3, расположенного по улице Аскольдовцев областного центра.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1957 года рождения.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, очаг возгорания располагался в районе спального места в комнате. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источником зажигания.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление картины произошедшего. С целью определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин, послуживших возникновению пожара, проводится пожарно-техническая судебная экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.