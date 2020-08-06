В Мурманске проводится доследственная проверка по факту обнаружения под Североморском тела мужчины

Следственным отделом по городу Мурманск проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 3 августа тела мужчины на участке местности на расстоянии полутора километров от автодороги Мурманск – Североморск вблизи здания бывшего КПП. О находке в правоохранительные органы сообщили грибники.

Прибывшим на место происшествия следователем произведён осмотр останков. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшего установлена, им оказался 50-летний житель Мурманска, являвшийся инвалидом.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.