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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.20 13:30

В Мурманске проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека

Следственным отделом по городу Мурманск проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 29 июня склетированных останков человека в лесном массиве севернее улицы Достоевского в городе Мурманске. О находке в правоохранительные органы сообщил мужчина, гулявший в указанном районе.

Прибывшим на место происшествия следователем произведен осмотр останков. Тело располагалось в корнях дерева у подножия скалы высотой примерно 50 метров. Предположительно оно принадлежит совершеннолетнему мужчине, находилось в месте обнаружения до 1 года.

В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой будет проведена генетическая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, личность погибшего не установлена. Был одет: джинсы синие, кеды чёрно-белые, куртка тёмно-синяя из водоотталкивающего материала. Если вы обладаете какой-либо информацией о безвестно пропавших в 2019 году лицах мужского пола примерно 30-летнего возраста в городе Мурманске, просим сообщить по телефонам:  8-921-043-13-00 или 112.

 

 

 

 

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