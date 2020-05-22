В Мурманске проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в мусороприёмнике

Следственным отделом по городу Мурманск проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 22 мая тела мужчины в мусороприёмнике, расположенном в доме №6 по Северному проезду.

Прибывшим на место происшествия следователем произведён осмотр тела погибшего. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не обнаружено. Следы борьбы, волочения отсутствуют. В помещении мусороприемника обнаружены личные носимые вещи и продукты питания. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.