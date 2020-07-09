В Мурманске проводится доследственная проверка по факту смерти женщины

Следственным отделом по городу Мурманск проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 9 июля текущего года тела женщины возле дома по улице Олега Кошевого.

Прибывшим на место происшествия следователем произведён осмотр тела погибшей. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти женщины, не обнаружено. Установлено, что погибшая, 1950 года рождения, выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Следы борьбы, волочения на месте падения, а также в помещении квартиры отсутствуют.

В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.