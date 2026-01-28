В Мурманске проводится эвакуация жителей домов по ул. Аскольдовцев, 18-22

Как сообщает администрация города Мурманска, в областном центре во дворе домов №№18-22 по ул. Аскольдовцев произошло возгорание газового коллектора.

На место выехал глава города Мурманска Иван Лебедев. Все оперативные службы также работают на месте.

Производится эвакуация жителей из близлежащих домов в Центр культурного развития (ул. Аскольдовцев, 39), там организован временный пункт размещения. Также рядом организован автобус для тех, кто хочет согреться.

