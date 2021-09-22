В Мурманске проводится проверка средств РАСЦО

Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации заполярной столицы информирует о том, что по 19 октября 2021 года на территории муниципального образования город Мурманск проводится проверка средств оповещения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области (РАСЦО).

Целью проведения проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправность оборудования РАСЦО к оповещению и информированию населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.