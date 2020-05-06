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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.20 11:00

В Мурманске проводятся выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания школьникам

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 27.03.2020 № 141-ПП мурманские семьи продолжают получать денежную компенсацию взамен бесплатного питания школьникам с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете у фтизиатра в период дистанционного обучения.

На сегодняшний день мурманчанами было подано 6518 заявлений. Выплаты осуществлены на 6202 обучающихся на общую сумму 15  млн 131 тысяча 12 рублей.

Выплата не осуществлена по 276 заявлениям, причиной стало неверное заполнение формы заявления — чаще всего мурманчане не указывают полные реквизиты банка, ошибаются в имени получателя. Ещё 40 заявлений — поступили только 6 мая.

Напомним, в Мурманской области размер денежной компенсации льготного питания школьникам составляет 122 рубля в учебный день на ребенка. Таким образом, с 6 по 30 апреля для 5-дневной учебной недели выплата составит 2318 рубля, а по 6-дневной — 2684 рубля.

 

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