В Мурманске провожают Масленицу и пандемию

Сегодня в детском городке «Сказка» областного центра развернулась Широкая Масленица. Для любителей угощений прошёл конкурс «Тёщины блины». Не оставили равнодушными зрителей кулачные потешные бои. Также для гостей прошли мастер-классы по прикладному искусству, с яркой творческой программой выступили танцевальные и вокальные коллективы.

Настоящим украшением мероприятия стала ярмарка изделий народного творчества и тематическая фотозона. Малышам понравилось общаться с ростовыми куклами. Все участники праздника с удовольствием участвовали в традиционных хороводах.

Пилотным проектом ДК Ленинского округа стал народный театр ряженых. Окрутники познакомили гостей с дохристианской культурой.

Впервые на празднике был установлен Дом дружбы, который представил мурманчанам этнографическую выставку.

— Целый год мы были ограничены в массовых мероприятиях, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. — Впервые за долгое время мы вместе на народных гуляньях. Детский городок стал настоящей зоной притяжения для многих мурманских семей.

Артисты ДК «Первомайский» представили праздничную концертную программу с яркими творческими номерами и играми на площади в районе дома № 101 по проспекту Кольскому. Здесь же открылась ярмарка с угощениями, сувенирами и мастер-классом по изготовлению масленичной куклы.

Театрализованный праздник прошел и на площади возле ДК «Судоремонтник» в жилом районе Росляково. Для горожан выступили творческие коллективы. Для самых юных северян работали аттракционы и аниматоры.

Яркое прощание с Масленицей продолжится завтра на площади Пять Углов.

В 12.30 начнется зрелищная и спортивно-игровая программа. Мурманчане смогут принять участие в «Блинном забеге», соревнованиях по саамскому футболу и метанию валенка. Для самых маленьких гостей праздника организуют игру «Накорми оленя». Также для жителей и гостей заполярной столицы состоится концерт с участием творческих коллективов города Мурманска.