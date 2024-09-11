В Мурманске пройдёт 12-я ежегодная акция «Зелёный рекорд»
Озеленять территории областного центра жителей города приглашают 14 сентября в 11 часов. Участники получат инвентарь и растения.
Также мурманчане смогут взять саженцы для самостоятельной высадки. Места раздачи растений:
в Первомайском округе
— в районе здания №152 по просп. Кольскому,
— на территории стоянки между просп. Кольским и домом №1 по ул. Морская,
— на территории сквера «Солнечный» по ул. Марата;
в Октябрьском округе
— в районе парковки перед кинотеатром «Мурманск» (ул. Полярные Зори, 51/33),
— на территории парковки за зданием Управления Октябрьского округа (ул. Комсомольская, 10),
— в районе разворотного кольца автобусного маршрута №29 в районе дома №10 по ул. Мира;
в Ленинском округ:
— на территории стоянки возле детского городка «Сказка» на просп. Героев-североморцев,
— в районе конечной остановки автобусного маршрута №5, около проезжей части в районе Мурманского академического лицея (ул. Аскольдовцев, 9/22),
— в районе дома №40 по ул. Адмирала флота Лобова,
— в районе дома №8 по Североморскому шоссе (район Росляково).
Фото: https://www.citymurmansk.ru/