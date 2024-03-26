В Мурманске пройдёт 4-я профессиональная конференция «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация»

С 27 по 29 марта в Мурманске пройдёт четвертая конференция «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация», которая соберет ключевых представителей горнорудной промышленности. Профессиональное событие, которое привлечёт более 200 руководителей ведущих предприятий горнодобывающей промышленности России и СНГ, будет посвящено обмену опытом ключевых компаний отрасли, обсуждению крупных инвестиционных проектов по строительству и модернизации горно-обогатительных комбинатов, освоению новых месторождений, а также возможностям повышения эффективности действующих предприятий горнодобывающей отрасли.

Также на конференции будет подробно рассмотрена конъюнктура рынка горнорудной промышленности, перспективы развития, взаимодействие с государством, технологическое развитие отрасли, импортозамещение, инновации, успешные проекты строительства и модернизации.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, программа мероприятия включает круглые столы по повышению эффективности горнодобывающего производства, промышленной безопасности и обеспечению устойчивого развития в современных условиях, а также особое внимание будет уделено повышению ресурсной эффективности территорий и преодолению кадрового дефицита.

Кроме деловой программы, участников ожидает обширная возможность для делового и неформального общения. Подробнее о мероприятии можно узнать по электронной почте: events@vostockcapital.com.

Фото: https://gov-murman.ru