В Мурманске пройдёт акция «День донорского совершеннолетия»

20 июня с 9.00 до 11.30 на Мурманской областной станции переливания крови пройдёт акция «День донорского совершеннолетия», организованная Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» и Мурманским региональным отделением Российского Красного Креста.

В рамках мероприятия, приуроченного к Всемирному дню донора, учащиеся Мурманского медицинского колледжа придут на станцию переливания крови, чтобы вступить в ряды доноров и пополнить банк крови.

Целями мероприятия являются пропаганда безвозмездного донорства, здорового образа жизни, формирование позитивного отношения к донорству крови, особенно в молодёжной среде и пополнение запасов крови перед длительными выходными.

Данное мероприятие проводится в рамках проекта «Клетки жизни – путь к исцелению», который стал победителем конкурса Президентских грантов в 2024 году.