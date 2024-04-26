В Мурманске пройдёт акция «Георгиевская ленточка»

27, 28 апреля и 3 мая во всех округах города-героя Мурманска пройдёт Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

Каждому желающему ребята из Центра развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» помогут прикрепить этот атрибут празднования Дня Победы к одежде и расскажут об истории возникновения символа, значении цветов, а также подскажут, как правильно носить георгиевскую ленточку.

Акция пройдёт в различных локациях.

27 апреля в 15.00 ленточки начнут раздавать в Октябрьском округе на площади Пять Углов; на площадке возле памятника Анатолию Бредову; перед кинотеатром «Мурманск» (ул. Полярные Зори, 51/33).

В Первомайском округе 28 апреля в 15.00 пунктами проведения акции станут: площадка перед зданием управления Первомайского; административного округа (просп. Кольский, 129/1); парк «Кольский» (просп. Кольский, 101).

В Ленинском округе 3 мая в 16.00 ленточку можно получить: в Аллее Полярной дивизии (просп. Героев-североморцев, 78, корп. 1); на территории возле Семёновского озера (в районе остановки ул. Юрия Гагарина).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27220&page=1