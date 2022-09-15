В Мурманске пройдёт акция «Зелёный рекорд»

Посадка деревьев и кустарников запланирована на ближайшую субботу, 17 сентября, начало с 11 часов. Акция будет проводиться на следующих территориях (инвентарь и саженцы будут предоставлены):

Октябрьский административный округ

- сквер на площади Пять Углов (сбор участников – у фонтана в центре сквера);

- сквер на улице Ленинградской (сбор участников – у входа в сквер напротив дома 27 по улице Ленинградской);

- сквер возле Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки;

- сквер в районе Театрального бульвара (сбор участников – у входа в сквер со стороны проспекта Ленина);

- территория детского сада №87 (ул. Полярные Зори, 25а).

- территория детского сада № 138 (ул. Мира, 25).

Первомайский административный округ

- сквер в районе озера Ледового (сбор участников – у входа на территорию сквера со стороны остановки общественного транспорта);

- зелёная зона в районе съезда с проспекта Кольского на улицу Орликовой (сбор участников – на тротуаре возле информационного щита, расположенного в районе остановки общественного транспорта);

- территория в районе домов №№2-20 по улице Крупской (сбор участников – у детской площадки во дворе дома №20 по улице Крупской).

Ленинский административный округ

- детский городок «Сказка» (сбор участников – у центральной площадки);

- участок в районе детской площадки около памятника «Ждущая»;

- территория детского сада №27 (просп. Героев-североморцев, 78/5 и ул. Адмирала флота Лобова, 13).

Администрация города Мурманска приглашает жителей и гостей областного центра принять участие в акции.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23319&page=1