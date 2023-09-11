В Мурманске пройдёт акция «Зелёный рекорд»
16 сентября в 11.00 в областном центре начнётся традиционная акция по озеленению общественных территорий. Любой желающий сможет высадить деревья и кустарники на одной из 15 территорий из приложенного списка. Участникам акции будет предоставлен инвентарь.
Кроме того, с 11 до 12 часов 16 сентября на девяти точках во всех округах Мурманска будет организована раздача саженцев кустарников всем желающим. Мурманчане смогу посадить растение там, где захотят.
Точки раздачи саженцев:
Ленинский административный округ города Мурманска
— со стороны главного фасада дома №28 по улице Аскольдовцев,
— район Росляково, Североморское шоссе, 8 (возле магазина «Магнит»),
— просп. Героев-североморцев, на стоянке возле детского городка «Сказка»;
Октябрьский административный округ города Мурманска
— зеленая зона вдоль проезжей части по ул. Планерной, у пересечения с ул. Карла Маркса (зелёная зона у ТЦ «Плаза»),
— в районе ул. Комсомольской, 10 (за зданием возле парковки),
— ул. Мира, 10 (конечная остановка автобусного маршрута №29);
Первомайский административный округ города Мурманска
— зелёная зона между проезжей частью просп. Кольского и проездом — в районе дома №150/1 по проспекту Кольскому,
— сквер на улице Зои Космодемьянской,
— сквер на улице Шабалина.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25671&page=1