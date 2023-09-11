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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.23 14:30

В Мурманске пройдёт акция «Зелёный рекорд»

16 сентября в 11.00 в областном центре начнётся традиционная акция по озеленению общественных территорий. Любой желающий сможет высадить деревья и кустарники на одной из 15 территорий из приложенного списка. Участникам акции будет предоставлен инвентарь.

Кроме того, с 11 до 12 часов 16 сентября на девяти точках во всех округах Мурманска будет организована раздача саженцев кустарников всем желающим. Мурманчане смогу посадить растение там, где захотят.

Точки раздачи саженцев:

Ленинский административный округ города Мурманска

— со стороны главного фасада дома №28 по улице Аскольдовцев,

— район Росляково, Североморское шоссе, 8 (возле магазина «Магнит»),

— просп. Героев-североморцев, на стоянке возле детского городка «Сказка»;

Октябрьский административный округ города Мурманска

— зеленая зона вдоль проезжей части по ул. Планерной, у пересечения с ул. Карла Маркса (зелёная зона у ТЦ «Плаза»),

— в районе ул. Комсомольской, 10 (за зданием возле парковки),

— ул. Мира, 10 (конечная остановка автобусного маршрута №29);

Первомайский административный округ города Мурманска

— зелёная зона между проезжей частью просп. Кольского и проездом — в районе дома №150/1 по проспекту Кольскому,

— сквер на улице Зои Космодемьянской,

— сквер на улице Шабалина.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25671&page=1

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