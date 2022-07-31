В Мурманске пройдёт Чемпионат по северным профессиям среди студентов колледжей арктических регионов

С 10 по 14 августа 2022 года в Мурманске состоится масштабное соревнование по профессиональному мастерству для студентов колледжей Арктической зоны России – Чемпионат по северным профессиям. Он входит в программу мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Организаторы первенства – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также правительство Мурманской области. Оператором мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс.

Участниками станут 80 конкурсантов из 9 арктических регионов России. Соревнования пройдут по 15 профессиональным компетенциям, связанным со спецификой северных территорий: животновод (оленевод), национальная кухня, резьба по дереву/ резьба по кости, арктический туризм, народные промыслы коренных народов Арктики, геопространственные технологии, обслуживание грузовой техники, обслуживание тяжёлой техники, сантехника и отопление, сварочные технологии, сетевое и системное администрирование, эксплуатация судов водного транспорта, электромонтаж, инженерный дизайн (CAD), медицинский и социальный ход. Их работу оценят сертифицированные эксперты Агентства развития навыков и профессий.

Соревнования пройдут на площадке мурманского легкоатлетического манежа.

В рамках деловой программы чемпионата запланировано проведение пленарного заседания с участием представителей руководства Минвостокразвития России, глав субъектов Арктической зоны РФ, руководителей крупных индустриальных компаний, сообщило Министерство образования и науки Мурманской области.