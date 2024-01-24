В Мурманске пройдёт День открытых дверей для будущих медицинских работников

Для учащихся 9-11 классов Мурманской области, которые в будущем хотят стать медиками, проведут День открытых дверей. У старшеклассников будет возможность получить информацию об особенностях поступления в 2024 году, о том, как и куда правильно подать документы, узнать, что такое целевое обучение и сроки проведения целевой кампании.

Мероприятие организовано региональным Минздравом совместно с кадровым центром медицинских работников, чтобы помочь школьникам, заинтересованным в получении высшего и среднего медицинского образования, в выборе вуза.

Перед будущими выпускниками выступят представители Северного государственного медицинского университета (г. Архангельск), Мурманского арктического государственного университета, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, Тверского государственного медицинского университета, Мурманского медицинского колледжа.

Они расскажут о своих образовательных организациях, возможностях и перспективах обучения.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на мероприятии будет работать выставка, где можно подробнее узнать о каждой образовательной организации.

Мероприятие состоится в субботу, 27 января, в 11.00 в «AZIMUT Сити Отель Мурманск» по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 82.

Для участия в мероприятии необходима регистрация по ссылке или за полчаса до начала мероприятия непосредственно в здании отеля.

Фото: https://gov-murman.ru