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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.22 17:30

В Мурманске пройдёт фестиваль индийской культуры и музыки

Мероприятие «Дни Индии в Мурманской областной научной библиотеке» посвящено 75-летию празднования независимости Индии и организовано Центром ведической культуры Мурманска и Мурманской областной научной библиотекой.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на протяжении трёх дней гостей фестиваля ждёт насыщенная программа, включающая лекции о йоге, шахматах, аюрведе; различные мастер-классы; выставки, кинопоказ; завораживающая песочная анимация и концерт живой музыки.

В рамках фестиваля участники встретятся с приглашенными специалистами:

мастерицей по плетению мандалы Марией Меньших,

преподавателем Нахимовского военно-морского училища, кандидатом в мастера спорта по шахматам Павлом Кузнецовым,

основателем и преподавателем студии «NAMASTE» Мариной Кизняковой,

преподавателем йоги и медитации Александрой Ветровой,

членом Союза писателей РФ Ильей Виноградовым,

другими творческими людьми – поклонниками индийской культуры.

Одним из самых ярких событий станет песенный концерт с живой музыкой от Светланы Журавлёвой, студий «Махарани», «Савитри» и «ARABIKA Dance Company».

Фестиваль пройдет с 18 по 20 ноября в областной «Научке».

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263601%2Fwall-139605315_20651

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