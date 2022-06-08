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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 08:45

В Мурманске пройдёт фестиваль уличного искусства «Рост»

С 1 по 20 июля в Мурманске во второй раз пройдёт Арктический фестиваль урбан-арта «Рост». Его цель – дать импульс для развития и преобразования района Роста

Мероприятие объединит художников из 9 регионов России, так или иначе связанных с Мурманском: Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда и Владивостока как крупных городов-портов, Якутска как крупного индустриального города Арктической зоны, Архангельска и Петрозаводска как представителей Баренц-региона, а также  Москвы и Казани. Они нанесут авторские муралы на фасады 16 домов. По итогам фестиваля будет дополнен и финализирован туристический арт-маршрут по району Роста с уникальными объектами искусства.

«Главная идея фестиваля – забота о своём доме. Каждый из приглашенных художников работает с локальными темами в своих городах. И мы пригласили авторов в Мурманск для переосмысления пространства спального района и его преображения с помощью уличного искусства», – отметила организатор фестиваля, председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России» Мария Михайленко.

Фестиваль призван объединить в заботе о своем городе и местных жителей. Для мурманчан будут организованы мастер-классы, лекции, выставки, дискуссии и конференция с приглашенными художниками.

За анонсами мероприятий можно следить в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте проекта rostfest.ru.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, впервые фестиваль «Рост» прошёл в 2021 году. На фасадах жилых домов Росты было создано 15 монументальных росписей, а во дворах появилось 5 малых архитектурных форм и инсталляций.

Организаторы фестиваля – Мурманский союз художников и Центр городского развития Мурманской области. Фестиваль проводится при поддержке правительства Мурманской области.

Фото: https://rostfest.ru/2021

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