В Мурманске пройдёт флагманский фестиваль Росмолодёжи

Флагманские фестивали Федерального агентства по делам молодёжи в 2023 году пройдут в 14 регионах страны, одним из которых станет Мурманская область.

В ходе проведения мероприятия на площади Пять Углов в Мурманске будут сконцентрированы карьерные и образовательные возможности, презентованы успешные проекты в сфере молодёжной политики.

В течение всего дня пройдут встречи с Героями России, а в рамках волонтёрской программы у гостей фестиваля будет оказать помощь семьям военнослужащих СВО.

Как сообщает региональный комитет молодежной политики, День молодёжи для всех завершится выступлением артистов, среди которых в качестве хедлайнера примет участие певица Ольга Серябкина.

Регистрация на фестиваль продлится до 24 июня.

Кроме того, любой желающий сможет посмотреть трансляцию с площадок в официальной группе Росмолодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru