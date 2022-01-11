В Мурманске пройдёт гастрофестиваль «Вкус Арктики»

С 14 по 16 января в центре Мурманска, на улице Воровского, пройдёт гастрофестиваль «Вкус Арктики». Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни, в котором широко используются продукция местных производителей и дары Баренцева моря. Стоит отметить, что все блюда будут представлены по демократичным ценам.

Организатором фестиваля выступает комитет по туризму Мурманской области совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России». Координатором проекта выступает АНО «Мурманконгресс».

В самом центре города в рамках фестиваля для северян также организована туристическая выставка «Murmansk.Тravel Market», где гости смогут найти 10 причин влюбиться заново в свой родной край и в каждый из муниципалитетов.

Как сообщает региональный комитет по туризму, на полях мероприятия будет работать выездной фронт-офис Туристского информационного центра Мурманской области, который поможет жителям и гостям региона спланировать выходные в лучших туристических местах Кольского Заполярья, подобрать гида или выбрать отель.