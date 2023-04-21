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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 15:30

В Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 26 по 28 мая в сердце города Мурманска, на ул. Воровского, пройдёт IV гастрономический фестиваль – путешествие «Вкус Арктики».

Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни с полюбившимися хитами и новинками сезона из продуктов региональных производителей. Стоит отметить, что все блюда будут представлены по демократичным ценам.

Организатором фестиваля выступает комитет по туризму Мурманской области совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России» и АНО «Туристский информационный центр Мурманской области». Координатор проекта – АНО «Мурманконгресс». Мероприятие включено в план основных мероприятий, приуроченных к 85-летию со дня образования Мурманской области. 

«Продвижение гастрономического бренда «Арктическая кухня» повышает известность и популярность территории, а региональные продукты, блюда местной кухни и кулинарные традиции малочисленных коренных народов становятся неотъемлемой частью туристического имиджа», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

В самом центре города в рамках фестиваля для северян также будет организован выездной офис Туристского информационного центра Мурманской области (ТИЦ), где гости смогут принять участие в розыгрыше подарков от туристического сообщества Мурманской области и ТИЦ, а также бесплатно отправить эксклюзивные памятные открытки. Среди подарков – путешествия по Мурманской области, ночи в лучших отелях региона, паспорта полярника и многое другое. 

Приём заявок на участие от представителей ресторанного бизнеса осуществляется по ссылке: https://xn--80aaoljcbyunis0av8je.xn--p1ai/festival

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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