В Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 26 по 28 мая в сердце города Мурманска, на ул. Воровского, пройдёт IV гастрономический фестиваль – путешествие «Вкус Арктики».

Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни с полюбившимися хитами и новинками сезона из продуктов региональных производителей. Стоит отметить, что все блюда будут представлены по демократичным ценам.

Организатором фестиваля выступает комитет по туризму Мурманской области совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России» и АНО «Туристский информационный центр Мурманской области». Координатор проекта – АНО «Мурманконгресс». Мероприятие включено в план основных мероприятий, приуроченных к 85-летию со дня образования Мурманской области.

«Продвижение гастрономического бренда «Арктическая кухня» повышает известность и популярность территории, а региональные продукты, блюда местной кухни и кулинарные традиции малочисленных коренных народов становятся неотъемлемой частью туристического имиджа», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

В самом центре города в рамках фестиваля для северян также будет организован выездной офис Туристского информационного центра Мурманской области (ТИЦ), где гости смогут принять участие в розыгрыше подарков от туристического сообщества Мурманской области и ТИЦ, а также бесплатно отправить эксклюзивные памятные открытки. Среди подарков – путешествия по Мурманской области, ночи в лучших отелях региона, паспорта полярника и многое другое.

Приём заявок на участие от представителей ресторанного бизнеса осуществляется по ссылке: https://xn--80aaoljcbyunis0av8je.xn--p1ai/festival

Фото: https://gov-murman.ru