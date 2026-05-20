В Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

В рамках празднования Дня Мурманской области в заполярной столице пройдет VI гастрономический фестиваль-путешествие «Вкус Арктики».

С 29 по 31 мая на улице Воровского в Мурманске объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни. Гостей фестиваля ждут как полюбившиеся хиты, так и новинки сезона из продуктов местных производителей.

Торговые павильоны предоставляются бесплатно. Количество мест ограничено. Приём заявок на участие – до 21 мая (включительно) по ссылке.

Кроме того, для гостей «Вкуса Арктики» будет работать выездной офис Туристского информационного центра Мурманской области – посетители фестиваля смогут узнать о лучших направлениях для летнего отдыха и отправить памятные открытки, а для юных северян пройдут гастрономические мастер-классы.

Организаторы фестиваля — Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, федеральный проект «Гастрономическая карта России» и АНО «Агентство по развитию туризма и продвижению Мурманской области».

Мероприятие приурочено к 88-летию Мурманской области.

