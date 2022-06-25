В Мурманске пройдёт I Всероссийский молодёжный форум «Умный город»

В Мурманске в рамках III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы» пройдёт I Всероссийский молодёжный форум «Умный город». Главное событие года в развитии и цифровой трансформации городов пройдет 14-16 июля 2022 года.

Организаторами форума выступают Минстрой и Минцифры России, а также правительство Мурманской области.

«За три года «Умный город по-настоящему изменил подходы к государственному управлению – теперь принятие решений базируется на обратной связи с жителями. Вместе с командой Минстроя мы стояли у истоков проекта «Умный город», и я очень рад, что тема цифровизации городской среды только развивается. Принятый в 2019 году стандарт «Умного города» определял базовые и дополнительные требования по восьми направлениям, сейчас он расширен до восемнадцати, включая такие неотъемлемые отрасли как здравоохранение, спорт, образование, социальную сферу и другие», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, приветствия форуму направили заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, отраслевые федеральные министры Ирек Файзуллин и Максут Шадаев и первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак.

Заявку на участие в форуме можно подать на сайте.